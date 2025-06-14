В Сургутском районе начался капремонт сетей и котельных перед зимой

В Сургутском районе началась активная подготовка к отопительному сезону. В 2025 году на эти цели выделят свыше 534 млн рублей – это на 64,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

«Предусмотрены федеральные, окружные и средства из бюджета Сургутского района, а также ресурсы предприятий. Стартовал капитальный ремонт ЦТП в Белом Яре. Завершается капитальный ремонт сетей ТВС в Лянторе во втором микрорайоне. Также инженерные сети будут обновлены в Белом Яре, Угуте, Барсово, Верхне-Мысовой и Тром-Агане. Всего порядка 6 км коммуникацийВ Лянторе также обновят магистральный коллектор, в Верхне-Мысовой – две артезианские скважины. Работы пройдут в котельных Нижнесортымского, Федоровского», – отметил он.

К началу отопительного сезона в районе предстоит подготовить 27 котельных, 18 водоочистных станций, восемь канализационно-очистных сооружений и 68 центральных тепловых пунктов. Также пройдут промывку и опрессовку более 870 км инженерных сетей. В список подготовки входят 1522 километра линий электропередачи, 1094 многоквартирных дома и 119 объектов социальной сферы.