15 июня в Сургуте отпразднуют День обласа

В это воскресенье, 15 июня, в Сургуте состоится национальный праздник «День обласа» – событие, посвященное культуре коренных народов Севера. Мероприятие начнется в 14:00 на этноплощадке у Дома коренных народов Севера и на берегу реки Саймы, на территории историко-культурного центра «Старый Сургут».

«Много веков назад коренные жители Югры создали облас – не просто лодку, а верного спутника и помощника в рыболовном деле, в котором, как они верили, живет душа. С приходом лета ханты и манси устраивали праздники, посвященные обласу, проводя обряды поклонения водному духу и организуя состязания. «День Обласа» – прекрасная возможность погрузиться в необычную культуру коренных народов Севера», – рассказали в администрации Сургута.

Гостей ждет насыщенная программа: обряд поклонения водному духу, традиционные соревнования по гребле на обласах, концертно-игровая часть, мастер-классы и ярмарка национальных сувениров. Участников состязаний и творческих активностей наградят памятными подарками.

Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня-15 июня – читайте в нашей афише.