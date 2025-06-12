Центр Сургута сегодня станет площадкой для большого городского праздника

Сегодня, 12 июня, Сургут отмечает тройной праздник – День России, День города и 60-летие со дня присвоения Сургуту статуса города.

Основные торжества пройдут на Центральной площади, на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской. Для жителей и гостей подготовили насыщенную программу: игровые и познавательные площадки, спортивные эстафеты, мастер-классы и даже сдача нормативов ГТО.

Завершится праздник большим вечерним концертом. На сцене выступит городская кавер-группа «PoluyaoVa Band», а хедлайнером станет московский ансамбль ViVA – коллектив, в котором поют артисты ведущих музыкальных театров страны.

Праздничная программа в честь Дня города и Дня России – в нашей афише.