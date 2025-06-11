В суд Сургута пытались пронести нож под видом ключа

В Сургутском городском суде попытались пронести нож, замаскированный под обычный ключ. Инцидент произошел во время досмотра − на входе мужчина, пришедший на заседание в качестве ответчика, предъявил связку ключей. Младший судебный пристав заметил, что один из «ключей» выглядит странно. Оказалось, что это нож, рассказали в пресс-службе УФССП России по Югре.

«Осуществляя пропускной режим, судебный пристав по ОУПДС Эдуард Мерк попросил посетителю перед прохождением осмотра с помощью технических средств охраны выложить имеющиеся при себе вещи. Югорчанин достал из карманов ключи, которые на первый взгляд не предоставляли никакой опасности. В ходе осмотра связки ключей был обнаружен нож, замаскированный под ключ. Гражданина не пропустили в здание суда», − говорится в сообщении.

Как сообщили в УФССП, с начала года судебные приставы уже изъяли у посетителей судов более 460 опасных вещей.