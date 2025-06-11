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В Сургуте и районе запущен первый межмуниципальный туристический автомаршрут

В Югре запущен автомобильный туристический маршрут «По следам первопроходцев»

В Сургуте и районе запущен первый межмуниципальный туристический автомаршрут
Фото администрации Сургута

Незадолго до Дня России администрация Сургута сообщила о запуске нового проекта в сфере внутреннего туризма в сотрудничестве с Сургутским районом. Речь идет о первом межмуниципальном автомобильном маршруте «По следам первопроходцев», проходящем по территории сразу двух муниципалитетов Югры. Разработка маршрута стала частью соглашения о взаимодействии местных органов самоуправления и реализуется в рамках продвижения Сургутско-Нефтеюганской городской агломерации как крупного туристического центра региона.

Маршрут рассчитан на самостоятельное путешествие и включает восемь уникальных локаций, отражающих историко-культурное наследие Югры, вклад первооткрывателей нефтяного края, а также традиции и быт коренных народов Севера. Тур охватывает ключевые достопримечательности Сургута и Сургутского района, предлагая участникам возможность буквально прикоснуться к страницам истории.

Протяженность маршрута варьируется от 162 до 325 километров, в зависимости от выбранных остановок. По задумке разработчиков, он будет работать круглый год — в любое время путешественник сможет отправиться в автотур без экскурсоводов и организованных групп. Благодаря сотрудничеству администрации города и компании «ДубльГИС-Сургут», маршрут полностью интегрирован в навигационную систему 2ГИС и доступен онлайн. Там размещены подробные описания всех остановок, фотографии, контакты и инфраструктурные ориентиры.

В состав маршрута вошли знаковые для региона достопримечательности:

Историко-культурный центр «Старый Сургут». Здесь можно увидеть, каким был город на рубеже XIX–XX веков. Воссозданы 14 деревянных построек, когда-то располагавшихся в разных частях Сургута. На входе — памятник Черному лису, герою городского герба. В центре регулярно проходят выставки, мастер-классы и праздничные мероприятия.

Купеческая усадьба — дом Г.С. Клепикова. Построенный в конце XIX века, этот памятник сибирского зодчества — один из немногих подлинных объектов того времени. В доме бережно восстановлен интерьер, в экспозиции представлены оригинальные предметы быта, мебель, документы. Усадьба внесена в реестр объектов культурного наследия народов России.

Мультимедийный парк «Россия — моя история. Югра». Это один из крупнейших экспозиционных комплексов страны. Интерактивные экспозиции рассказывают об истории региона, используя современные визуальные и цифровые технологии — от 3D-анимации до интерактивных столов и проекторов.

Мемориальный комплекс «Дом Ф.К. Салманова». Здесь жил и работал первооткрыватель сибирской нефти Фарман Курбанович Салманов. Экспозиция включает личные вещи геолога, фотографии семьи, коллекции пород, буровое оборудование, а также вагончик геологоразведчиков. Особое внимание заслуживают вековые кедры, которые Салманов лично сохранил во дворе.

Автомаршрут снабжен всей необходимой инфраструктурой: на пути предусмотрены объекты питания и размещения, что позволяет растянуть путешествие на два дня. Для туристов предусмотрен гибкий формат: они могут выбрать как полный маршрут, так и его отдельные фрагменты — в зависимости от интересов и времени.

Проект «По следам первопроходцев» призван не только развивать внутренний туризм, но и повысить интерес жителей к богатой истории Югры. Он станет первым звеном в цепочке туристических инициатив, которые уже обсуждаются в рамках городских и районных программ.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:28, просмотров: 98, комментариев: 0
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