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​Остался последний день: более 43 тысяч жителей Сургута проголосовали за объекты благоустройство

В Сургуте завершается голосование за объекты благоустройства

​Остался последний день: более 43 тысяч жителей Сургута проголосовали за объекты благоустройство
Фото: siapress.ru

Завтра, 12 июня, в Сургуте завершится голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 43 тысяч горожан уже сделали свой выбор, рассказали в пресс-службе администрации.

«Сургутяне демонстрируют высокую гражданскую активность. Свой выбор уже сделали более 43 тысяч человек. Мы рассчитываем, что количество проголосовавших увеличится, ведь время для голосования еще есть. Активность горожан напрямую влияет на привлечение дополнительных федеральных и окружных средств в бюджет Сургута, которые будут направлены на создание современных и комфортных общественных пространств. Призываю всех сургутян поддержать проекты, представленные на голосовании. Каждый голос важен и является реальным вкладом в развитие Сургута! Это возможность повлиять на облик нашего города», – подчеркнул заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

На голосование вынесены четыре участка. На набережной парка «За Саймой планируют обновить уже существующую многие годы дорожно-тропиночную сеть. А на правой части водохранилища Саймы хотят создать современную прогулочную зону с местами для отдыха, малыми архитектурными формами, освещением и системой видеонаблюдения.

Ранее благодаря инициативности горожан в Сургуте реализовали 21 проект благоустройства. В 2024 году стартовали работы по созданию новой детской площадки в 20А микрорайоне, памп-трека и зоны отдыха в парке 8-го микрорайона, а также модернизация дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой».

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста, может проголосовать за одну из предложенных территорий на цифровой платформе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: zagorodsreda.gosuslugi.ru


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Сегодня в 14:44, просмотров: 99, комментариев: 0
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