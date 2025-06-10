В Сургуте начали демонтировать лишние заборчики

В Сургуте начался демонтаж лишних и необязательных с точки зрения безопасности и требований ГОСТ заборчиков. Об этом в своих соцсетях объявил глава города Максим Слепов.

«На городских газонах и тротуарах убираем ограждения там, где они не требуются для обеспечения безопасности движения и не соответствуют ГОСТ. Это лишь создает ненужные препятствия, визуальный шум и нарушает эстетику городских улиц.

По возможности заменим на зелёные насаждения. Годные к использованию конструкции городские службы приводят в порядок и переносят туда, где ограждения как раз необходимы», – написал градоначальник.

Ранее власти Сургута занимались обновлением старых и изношенных заборов на новые конструкции – более эстетические, долговечные и удобные в эксплуатации.