Власти Сургута рассказали, как горожане отметят День России и День города

Одной из центральных тем празднования Дня России и Дня города станет 60-летие с момента присвоения Сургуту статуса города. Об этом рассказал председатель комитета культуры администрации Антон Акулов.

«Тема индустриального рождения Сургута, всесоюзных комсомольских ударных строек, романтики, геологического поиска, строительства города, придания ему того облика, который сейчас характеризует наш город. Все это красной нитью будет проходить через все мероприятия», – отметил Акулов.

По его словам, подготовка к празднику началась заранее: с апреля в городе подготовили и частично провели более 70 культурных, спортивных и просветительских событий. Уже состоялся ВелоБиблиоКвест об истории Сургута, а также юбилейный 25-й фестиваль «Соцветие», который собрал свыше 20 тысяч зрителей.

Что ждет сургутян:

11 июня пройдет торжественный концерт в Сургутской филармонии, посвященный юбилею города и Дню России. В нем выступят городские коллективы, учащиеся школ искусств и солисты.

12 июня состоится основное празднование на центральной площади города (пересечение улиц Ленина и Университетской). Там будут работать игровые и познавательные площадки, пройдут спортивные эстафеты и активности, в том числе сдача норм ГТО. Завершит день большой концерт с участием городской кавер-группы «PoluyaoVa Band» и приглашенных гостей – московского ансамбля ViVA, состоящего из артистов ведущих музыкальных театров.

С 14 июня стартуют «Летние филармонические сезоны» – цикл концертов под открытым небом на площади перед Сургутской филармонией. В течение десяти дней будут выступать разные коллективы, от симфонического оркестра до группы «Сургут Экспресс-бэнд». В этом году особое внимание уделено танцевальной программе – будут организованы вечера танцев под живую музыку.

Кроме того, 14 июня пройдет музейный фестиваль «Мой город» – с четырьмя экскурсионными маршрутами, один из которых автобусный. Все они будут посвящены разным аспектам истории Сургута.

«Представители любого возраста смогут найти себе мероприятие по душе – дети, молодежь, среднее поколение, представители серебряного возраста. Это можно сказать про все мероприятия. Они интересны тем, что они достаточно универсальны. Я уверен, что любой, интересующийся историей Сургута и любящий родной город, сможет найти себе вот в этой обширной программе наиболее интересные, наиболее отвечающие его запросам предложения», – заявил Антон Акулов.

Власти ожидают, что участие в праздничных мероприятиях примут десятки тысяч горожан.