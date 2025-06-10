В Сургуте произошло ДТП с пострадавшим

Накануне, 9 июня, в Сургуте не имеющий прав 15-летний водитель питбайка не справился с управлением и столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«9 июня около 18:00 в городе Сургут, 15-летний водитель питбайка «KAYO T-2», по предварительным данным, не выдержал боковой интервал и допустил столкновение со встречным автомобилем «Hyundai», под управлением 72-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Это единственное ДТП, зарегистрированное в округе за сутки.