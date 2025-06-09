Сургутская команды выиграла Высшую лигу по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута одержал историческую победу в Высшей лиге чемпионата России, впервые в своей истории завоевав золотые медали. В финальной серии сургутяне обыграли многократного чемпиона — московскую команду КПРФ-2. Итоговый матч завершился с разгромным счётом 9:0 в пользу «Факела», а серия закончилась со счётом 3:1.

Главный тренер команды Александр Антипов подчеркнул значимость победы:

«КПРФ-2 — многолетний и многократный чемпион, и мы сделали всё возможное, чтобы переломить это. Мы сделали это для Сургута, для всей Югры! Эта победа — для вас, дорогие земляки!»

С поздравлением к игрокам обратился глава города Максим Слепов: «Сургутская команда проявила высочайший боевой дух и высококлассную подготовку, с честью представив наш город и Югру. Горячо поздравляю наших спортсменов. Желаю новых разгромных побед и красивых голов в ворота любых соперников!»

Поздравление также направила заместитель губернатора Югры Елена Майер, напомнив о трудном, но вдохновляющем пути команды к вершине:

«Путь к победе был непростым, но упорство и талант наших ребят сделали своё дело. За три года «Факел» прошёл путь от бронзы до серебра, и вот, наконец, — заслуженное золото! «Факел — это гордость Югры!»

Она отметила, что команда, созданная в 1997 году, стала примером спортивного мужества и источником вдохновения для будущих поколений югорских спортсменов.

«Вы — наша спортивная элита, пример для подражания. Поздравляю игроков, тренеров и всех причастных к этой триумфальной победе!» — добавила Майер.