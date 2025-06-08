В Сургуте сохранят зеленую зону в 30 микрорайоне

В 30 микрорайоне Сургута не будет застройки на месте зеленой зоны – территория сохранит своё предназначение. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Фокеев на встрече с жителями, обеспокоенными возможным исчезновением сквера рядом с их домами.

«Застройщик изначально планировал обустройство сквера в данной зоне, но свои обещания не выполнил. Принимая это во внимание, мы в прошлом году вносили корректировки в генплан Сургута и определили территорию как рекреационную. Благодаря этому у нас есть основания для изъятия необходимого земельного участка. При необходимости будет проведена оценка территории и ее выкуп. На этом участке возможно только благоустройство зеленой зоны, по этой причине застройщик не получит разрешение на строительство домов», – сказал он.

На встрече присутствовала и депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова. Она отметила активную позицию жителей:

«То, что сейчас данная тема активно обсуждается и проводятся встречи с участием застройщика, представителей Думы Сургута и Администрации города – это хороший знак. Хочу отметить, что жители 30 микрорайона – молодцы. Во-первых, они уже провели здесь субботник и привели территорию в порядок, во-вторых, сразу же выступили с инициативой и озвучили свою позицию после того, как появилась информация о застройке зеленой зоны», – отметила депутат Думы.

Площадь будущего общественного пространства может составить около трех гектар. Жители уже предложили концепцию парка и выступили с инициативой назвать его в честь первых авиаторов Сургута – ведь ранее на этом месте располагалась взлетно-посадочная полоса.