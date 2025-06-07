В Сургутском районе появились первые стобалльники по ЕГЭ

Два выпускника из Сургутского района сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Об этом сообщили в департаменте образования администрации муниципалитета, передает «Югорский снегирь».

«Стобалльники – из Лянтора. Ученица Лянторской школы №5 Алена Малюга написала на максимальный балл ЕГЭ по химии, а выпускница Лянторской школы №3 Аделина Муллаярова отлично справилась с литературой», – рассказали в департаменте образования.

В Сургутском районе основной период сдачи ЕГЭ продолжается. В этом году экзамены сдают 534 выпускника, а государственную итоговую аттестацию (ОГЭ) – 1 646 девятиклассников. Для проведения экзаменов в муниципалитете работают 14 пунктов ГИА, все они оборудованы системами видеонаблюдения.

Как отметил глава района Андрей Трубецкой, в 2025 году камеры появились и при входе в пункты проведения экзаменов. Там выпускников встречают представители родительских комитетов – это необходимо для дополнительного контроля за организацией экзаменационного процесса.