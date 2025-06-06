Utair расширила летнюю маршрутную сеть в Сочи

Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов в Сочи в рамках летнего расписания. С июня полеты в популярный курорт на Черном море будут выполняться из восьми городов России, включая новые направления и увеличение частоты уже действующих рейсов.

Согласно информации перевозчика, новые рейсы в Сочи запускаются:

из Нижневартовска — до 4 раз в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);

из Самары — до 3 раз в неделю (среда, пятница, суббота);

из Сыктывкара — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

из Уфы — до 5 раз в неделю (понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье);

из Ханты-Мансийска — 1 раз в неделю (вторник).

Кроме того, Utair увеличивает число рейсов на популярных направлениях:

из Сургута — до 14 рейсов в неделю, что фактически означает ежедневное выполнение по два рейса;

из Тюмени — до 8 рейсов в неделю;

из Москвы (аэропорт Внуково) — также 14 рейсов в неделю.

Таким образом, авиакомпания предлагает пассажирам больше возможностей для комфортного отдыха на Черноморском побережье, делая маршрутную сеть максимально доступной и гибкой в летний сезон.