Более 800 тысяч направят на проект ремонта храма в «Старом Сургуте»

Храм на территории историко-культурного центра «Старый Сургут», планируют капитально отремонтировать. Согласно данным сайта госзакупок, на подготовку проектной документации выделили 808 тысяч рублей.

«Комплексное обследование технического состояния конструкций и инженерных систем здания МБУ ИКЦ "Старый Сургут", Храм во имя всех святых в земле Сибирской просиявших», − говорится на сайте.

К подрядчику предъявляются строгие требования: наличие всех необходимых допусков и разрешений, установленных законодательством, а также ответственность за качество обследования и корректность принимаемых решений.

В рамках работ специалисты обязаны изучить архивную и проектно-техническую документацию, применить современные методы обследования и гарантировать соответствие всех проектных решений экологическим, санитарным, противопожарным и прочим нормам.

Капремонт храма станет частью мероприятий по сохранению и обновлению объектов на территории «Старого Сургута».

Напоминаем, что здание храма построили в 2003 году.