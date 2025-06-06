В Сургуте начался капитальный ремонт внутриквартальных проездов

В Сургуте стартовал капитальный ремонт внутриквартальных проездов. В этом году в план включили 13 участков, а на работы направили более 170 миллионов рублей из городского бюджета. Общая площадь ремонта превысит 23 тысячи квадратных метров, сообщает глава города Максим Слепов в своем телеграм-канале.

«Работы уже начали на трех участках. Выполняется капремонт на проездах от проспекта Мира между домами 3 и 5 до выезда на улицу Чехова, между домами 4/1 и 6/1. В план включили прежде всего проезды с высокой изношенностью и внутриквартальные дороги к соцучреждениям – школам №№ 5, 25, 26, детскому саду «Микки-Маус», – сообщает мэр Сургута.

Ход работ находится на контроле городских властей. Все запланированные участки должны быть завершены к сентябрю-октябрю текущего года.