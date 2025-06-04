В «Стерхе» открылась выставка художников из ЯНАО, посвященная красоте Ямала

30 мая в галерее «Стерх» в Сургуте открылась выставка «Современный древний ЯМАЛ», где восемь художников из трех городов ЯНАО осмысляют культуру, природу, верования и менталитет Ямала средствами современного искусства. Об том, что будет ждать горожан на выставке, корреспонденту siapress.ru рассказал художник из Ноябрьска Алексей Пономарёв.

«Ямал – это же не только про современную инфраструктуру города. У нас, конечно, есть несколько крупных городов на Ямале, которые строятся и развиваются. Но это еще все-таки про ту культуру, которая была до этих городов, про культуру коренных народов Севера. Это большой пласт истории. Выставка про то, как мы с художниками вообще все это видим. То есть у каждого своя тематика, каждый по своему образу все выстраивает», – рассказал он в эфире siapress.ru.

Экспозиция будет работать до 24 августа и доступна для зрителей всех возрастов.