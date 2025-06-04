В Сургутском районе стартовал масштабный ремонт образовательных учреждений

На ремонт объектов социальной сферы в Сургутском районе в 2025 году направят 212,1 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своей странице во «ВКонтакте».

«Уже начались кровельные работы в Лянторском детсаду «Золотая рыбка», Сайгатинской школе и Лянторской СОШ №3. В третьей школе, помимо кровли, обновят ливневую канализацию и вентиляционные шахты, оборудуют санитарные комнаты для маломобильных групп населения. Идут работы в помещениях на втором этаже Угутской школы. Также в здании интерната починят душевые комнаты, приведут в порядок ограждение», – сообщил глава района.

Кроме того, в школе №4 города Лянтора пройдет ремонт санузлов для девочек. В Сытоминской школе, а также в детских садах «Солнечный», «Белоснежка», «Танюша» и «Ромашка» отремонтируют крыльца. Комплексный ремонт Лянторской «Ромашки» и школы №1 в Солнечном запланирован на 2026-2027 годы, в этом году начнется разработка проектной документации.

«Пройдут работы в Нижнесортымской и Ляминской школах, в Белоярской спортшколе «Витязь» и на двух объектах СШОР в Лянторе – ФСК «Спарта» и лыжной базе. В МАУ «РУСС» в Солнечном заменят часть оконных блоков. Мероприятия на объектах образования и спорта закончатся до 1 сентября», – дополнил Андрей Трубецкой.

В середине июня также стартует капитальный ремонт Русскинского музея Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова. До конца октября там отремонтируют фасад, кровлю, окна, системы отопления, канализации и электроснабжения, а также утеплят чердачные перекрытия.