Белые ночи могут довести до инфаркта и инсульта – мнение сургутского кардиолога

Белые ночи могут негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Об этом siapress.ru рассказала врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Ярослава Полозова, напомнив, что продолжительное воздействие света нарушает сон, а вместе с ним – и работу сердца.

«Недостаточный отдых усиливает уровень стресса и тревоги, что может способствовать росту артериального давления и учащению сердцебиения, тем самым увеличивая риск развития инфарктов и инсультов. Нарушение обмена веществ или метаболические изменения провоцируют такие факторы риска болезней сердца, как прибавка в весе, рост уровня холестерина, развитие инсулинорезистентности – состояние, при котором клетки организма перестают правильно реагировать на инсулин (гормон, регулирующий уровень сахара в крови)», – отметила кардиолог.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует соблюдать режим сна, использовать плотные шторы или маску для глаз, больше двигаться и придерживаться здорового образа жизни.