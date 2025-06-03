Турменеджеру из Сургута дали 4 года за мошенничество

Сургутский суд признал виновной сотрудницу туристической компании «Карефрии Консьерж Сервис» в мошенничестве в особо крупном размере. Она обманула 99 жителей Югры и похитила у них более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Суд установил, что подсудимая с октября 2021 года по июль 2022 года обманула 99 клиентов фирмы, планировавших отдых за рубежом, а также на российских курортах. Она получила от граждан денежные средства в счет оплаты туристических путевок. Полученные деньги в адрес туроператоров не перечислила, туристические путевки забронированы не были, необходимые документы для совершения туристических поездок гражданам не выданы. В результате ее незаконных действий гражданам причинён ущерб на сумму более 25 млн рублей», – передают в источнике.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Однако исполнение наказания отложили до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Также женщину обязали вернуть деньги всем пострадавшим.