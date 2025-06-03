Сургутян предупредили о перекрытии дорог 8 июня

В воскресенье, 8 июня, в Сургуте ограничат движение транспорта сразу на нескольких участках. Причиной станут два городских события – крестный ход по случаю православного праздника Святой Троицы и фестиваль национальных культур «Соцветие».

С 09:30 до 12:00 в связи с проведением общегородского крестного хода перекроют:

Улицу Мелик-Карамова – от Федорова до Геологической.

Улицу Геологическую – от Мелик-Карамова до Пролетарского проспекта.

Проспект Пролетарский – от Геологической до 30 лет Победы.

Проспект Мира – от 30 лет Победы до Островского.

Улицу Университетскую – от Маяковского до Пролетарского проспекта.

На это время автобусы всех муниципальных маршрутов будут следовать по ходу движения крестного хода – по мере продвижения колонны.

В этот же день, с 10:00 до 18:00, будет перекрыт проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом – это связано с проведением XXV фестиваля национальных культур «Соцветие».

В этот период движение автобусов маршрута №112 будет скорректировано: