В Сургуте перекроют улицы 7 июня из-за Велопарада

В субботу, 7 июня, в Сургуте ограничат движение транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия «Сургутский Велопарад 2025». Об этом сообщили в администрации города.

Перекрытие дорог будет действовать в два этапа:

С 07:30 до 15:30 – улица Энгельса от Югорского тракта до Ледового дворца спорта, включая подъезды к его парковке.

С 09:30 до 11:30 – участок Югорского тракта от перекрестка с улицей Энгельса до перекрестка с улицей Югорской.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:

– № 22 – при движении от ТРЦ «Сити Молл»: остановка «По требованию», улица Никольская, улица Дзержинского, остановка «улица Дзержинского» и далее по маршруту.

– № 61 – при движении от ТРЦ «Сити Молл»: начальный остановочный пункт «По требованию», улица Никольская, улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Энгельса, остановка «Энгельса» и далее по маршруту; при движении от остановочного пункта «пр-т Пролетарский»: остановка «Энгельса», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Никольская, Югорский тракт, конечный остановочный пункт «По требованию».

– № 77 – при движении от ТРЦ «Сити Молл»: остановка «Энергетиков», улица Энгельса, остановка «Энгельса», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Никольская, Югорский тракт, остановка «По требованию», остановка «Леруа Мерлен» и далее по маршруту.