Мэрия Сургутского района расширила меру поддержки для педагогов и работников культуры

Мэрия Сургутского района решила продлить действие меры поддержки, которая предполагает компенсацию затрат на аренду жилья приезжим педагогам. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

«В течение трех лет муниципалитет компенсировал затраты на аренду жилья специалистам, которые переехали в поселения района, где отсутствует возможность приобретения или получения служебного жилья. Этой мерой воспользовались 54 работника образования, два специалиста культуры и четыре представителя спортивной сферы», – заявил Андрей Трубецкой.

Теперь механизм поддержки будет действовать еще в течение семи лет. Кроме того, список получателей расширен: теперь компенсацию смогут получить также тьюторы, педагоги дополнительного образования и педагоги-библиотекари.

Решение приняли на очередном заседании Думы, где также обсудили исполнение бюджета за 2024 год. Доходы района составили 23,5 млрд рублей, расходы – 23,3 млрд. Более 53% бюджета направили на социальную сферу, из них 41,1% – на образование.