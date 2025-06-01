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Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай

Спортсменка из Сургута во второй раз выиграла чемпионат мира по муайтай

Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай
Фото: соцсети Екатерины Бежан

Накануне, 31 мая, сургутянка Екатерина Бежан завоевала титул двукратной чемпионки мира по муайтай. Соревнования проходили в Анталии, где спортсменка выступала в составе сборной России. О своей победе Екатерина рассказала корреспонденту siapress.ru.

«Я вышла на длинную сетку, первый мой бой был с представительницей Бразилии. Волновалась, ведь это был первый бой на чемпионате, но все сложилось хорошо – подышала, почувствовала ринг. Второй бой уже был сложнее, так как соперница для меня была неудобной, но все раунды были за мной. И уже в финале было морально очень сложно, ведь лишь один бой меня отделял от золотой медали. Первый раунд мне не отдали. Второй, как мне показалось, тоже не отдали, хотя я была уверена в нем. В конце боя я уже не надеялась на победу, но случилось чудо – я снова чемпионка мира по муайтай! Безумно счастлива, благодарна тренеру и всем причастным к моей подготовке», – рассказала спортсменка.

Эксклюзивное интервью с Екатериной Бежан и ее тренером Ильей Гриненко – читайте на нашем сайте.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 204, комментариев: 0
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