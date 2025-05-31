Сургутян объединил «Зеленый марафон»

В Сургуте прошел массовый забег – «Зеленый марафон». На улице Университетской собрались более 2 400 участников: дети, взрослые, спортсмены и просто любители пробежек. Об этом рассказали в городской администрации.

Для взрослых были организованы забеги на дистанции 1, 4,2 и 10 километров, а также скандинавская ходьба на 1 км. Юные участники соревновались на дистанциях 500, 700 метров и 1 км.

Кроме самих забегов, участников ждали спортивно-развлекательные активности, экологические акции и призы. Таким образом, марафон объединил не только тех, кто любит бег, но и всех, кому небезразличны вопросы здоровья и экологии.