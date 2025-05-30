В Сургуте просьба не материться обернулась избиением пенсионерки

В Сургуте девушка напала на пенсионерку, сделавшую ей замечание за нецензурную лексику. Инцидент произошел в начале мая на улице Мира, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Пенсионерка рассказала, что ранним утром вышла на прогулку с собакой и услышала, как две девушки громко ругались матом. Женщина сделала им замечание и пошла дальше, однако одна из девушек догнала ее, повалила на землю и начала избивать.

После нападения сургутянка вызвала скорую помощь и полицию. С множественными ушибами она провела около 20 дней на больничном. Также, по словам пенсионерки, пострадала и ее собака.

В полиции Сургута сообщили, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.