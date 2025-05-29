Почти 62 тысячи жителей Сургута не оплатили налоги

В Сургуте накопился значительный объем задолженности по имущественным налогам – более 220 миллионов рублей. Об этом сообщает OMEDIA! со ссылкой на слова заместителя начальника ИФНС России по городу.

«Почти 62 тысячи сургутян не уплатили имущественные налоги. На сегодняшний день недостача в ИФНС Сургута составляет больше 220 миллионов рублей», – передают в источнике.

С каждым годом число неплательщиков растет. Все чаще горожане прибегают к процедуре банкротства, чтобы справиться с долгами. Сейчас в процессе оформления такого статуса находятся более 900 человек. Однако в налоговой предупреждают: даже банкротство не освобождает от всех платежей.

«Наиболее частный вопрос в обращениях граждан после процедуры банкротства - списание всей задолженности. Гражданин, признанный банкротом, не освобождается от уплаты текущих платежей, которые не были погашены в процедуре банкротства. Текущие платежи – это денежные обязательства, которые возникли после даты предъявления судом о признании должника банкротом», – рассказала заместитель начальника ИФНС России по Сургуту Юлия Воронова.

Она также напомнила, что в случае неуплаты налога к гражданам могут применяться санкции: взыскание долга через суд, арест имущества и даже ограничение на выезд за границу.