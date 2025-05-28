16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,6176   EUR  90,9007  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте 1 июня перекроют дорогу к СурГУ

Движения транспорта в Сургуте ограничат на шесть часов из-за празднования Дня защиты детей

​В Сургуте 1 июня перекроют дорогу к СурГУ
Фото: администрация Сургута

В Сургуте 1 июня на шесть часов перекроют участок дороги от перекрестка «улица Университетская ‒ проспект Ленина» до площади перед СурГУ из-за проведения праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00.

На это время изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов:

№10 ‒ при движении от остановки «ДК Строитель» автобусы будут следовать через остановки «Газпром», «проспект Ленина», «Энгельса» и далее по обычному маршруту.

№112 ‒ при движении от остановки «Университет» автобус начнет маршрут с остановки «Газпром».

При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

Горожанам советуют заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:02, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новицкий прав 938
  2. ​Сургут вложит более 100 миллионов в обновление остановок 835
  3. ​Подростку из Сургута удалили кисту размером 20 сантиметров ‒ врачи сохранили яичник 647
  4. ​В конце недели в Сургуте отключат отопление 614
  5. ​В этом году в Югре школы оканчивают около 30 тысяч выпускников 584
  6. В Белом Яре построят современный детский сад за 835 миллионов рублей 580
  7. «Пересекая экватор»: в Сургуте открылась выставка художницы из Москвы 576
  8. ​АО «Транснефть – Сибирь» обеспечивает безопасность объектов в пожароопасный период 573
  9. ​Сдаете квартиру? Узнайте, на что придется потратиться // КОНСУЛЬТАЦИЯ 553
  10. Алла Полковниченко: «Так, как принимают в Сургуте, меня еще нигде не принимали» 512
  1. ​Сажайте по-человечески 3514
  2. ​Родню оставьте дома 3312
  3. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 2482
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША 2310
  5. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 2299
  6. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 2277
  7. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 2162
  8. ​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии 2005
  9. Станцию юннатов в Сургуте перенесут в более доступное место − мэрия готовит новые варианты 1966
  10. ​В Сургуте готовят площадку под новую школу: убирают деревья, проектируют спортядро, переселяют кедры 1836
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 9188
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 8046
  3. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 7632
  4. ​Человеческое пространство 7506
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 6398
  6. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 5834
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 5821
  8. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5679
  9. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5253
  10. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4744

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика