В Сургуте кардиохирург спас сразу несколько поколений одной семьи

В кардиоцентре Сургута в разное время в течение года в операционную поступили три женщины ‒ мама четверых детей, бабушка и тетя. Их объединила не только родственная связь, но и один врач: все три сложные операции на сердце выполнил заведующий операционным блоком Олег Ибрагимов, говорится в пресс-релизе медучреждения.

Первой пациенткой стала Амина Абдималикова ‒ мама четверых детей. Она обратилась в приемное отделение с жалобами на сильное жжение в груди. Боль не позволяла ей даже поднять на руки четырехмесячного сына. Обследование выявило критический стеноз артерий, и врачи приняли решение о срочной операции. Аортокоронарное шунтирование с подключением аппарата искусственного кровообращения провел кардиохирург Ибрагимов.

Позже Амина заметила похожие симптомы у своей мамы. Благодаря внимательности дочери и быстрой реакции врачи успели поставить диагноз и провести операцию уже в плановом порядке ‒ до наступления тяжелого состояния.

Через полгода в операционную доставили уже тетю Амины. Ее состояние оказалось критическим: инфаркт, множественные отложения кальция в сосудах, сопутствующие заболевания легких. Хирургам пришлось действовать незамедлительно. Операция прошла успешно ‒ команду вновь возглавил Олег Ибрагимов.

«Рассказываю и ком в горле. Четверо детей без мамы не остались. Олег Ринатович вернул меня домой, спас моих самых дорогих людей. Также большая благодарность кардиологу Екатерине Царьковой и кардиохирургу Александру Медведеву», ‒ пишет Амина Абдималикова.

Сегодня все трое женщин живы, а сердце каждой ‒ в надежных руках врачей.