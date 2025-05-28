Легендарному нефтянику и руководителю «Сургутнефтегаза» исполнилось 74 года

Сегодня, 28 мая, празднует свой день рождения Владимир Богданов ‒ человек, чье имя прочно связано с развитием нефтяной отрасли России и становлением Сургута как промышленного центра.

«Владимир Леонидович, примите поздравления от депутатов Думы города и пожелания всего наилучшего, долгих лет жизни, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!» ‒ поздравил его председатель Думы Сургута Александр Олейников в своих соцсетях.

Более 50 лет своей жизни Владимир Богданов посвятил родному предприятию ‒ ПАО «Сургутнефтегаз». Под его руководством компания стала одной из крупнейших и стабильных в стране, символом надежности, промышленной мощи и социальной ответственности.

Благодаря таланту управленца и стратегическому видению Владимира Леонидовича, предприятие не только обеспечивает миллионы тонн добычи нефти в год, но и остается локомотивом развития города и региона.