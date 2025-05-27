Сургутские врачи провели сложную операцию девочке с гигантской кистой

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте провели сложную операцию девочке-подростку с крупной кистой. История пациентки началась в апреле: тогда она обратилась к врачам с жалобами на боли в животе, его увеличение и частое мочеиспускание малыми порциями, рассказала глава Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Во время обследования у уролога на УЗИ выявили крупное кистозное образование размером 15 на 20 сантиметров в области малого таза, которое сдавливало мочеточники, что привело к расширению почечных лоханок. Это состояние, которое может вызвать серьезные осложнения и ухудшение функции почек», ‒ написала она.

Подростка госпитализировали, и команда специалистов приняла решение провести лапароскопическую операцию ‒ через небольшие проколы. Это позволяет сократить восстановление и минимизировать травму.

«Хирурги удалили кисту правого яичника, которая содержала около 1 200 миллилитров жидкости. Врачам удалось сохранить яичник, что крайне важно для будущего репродуктивного здоровья девочки. Операция длилась один час 15 минут. Уже через несколько часов после вмешательства пациентку перевели из палаты пробуждения в гинекологическое отделение», ‒ добавила Лариса Белоцерковцева.

Сейчас пациентка находится под круглосуточным наблюдением врачей. После выписки ей рекомендован щадящий режим: без спорта и физических нагрузок в течение месяца.