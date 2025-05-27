Художественный руководитель Сургутской филармонии рассказывает о спектакле «Ностальгия по Настоящему» и поэтах-шестидесятниках

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк дает интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС. Он делится замыслом музыкально-литературного спектакля «Ностальгия по Настоящему», премьера которого состоится 16 июня на сцене филармонии.

Спектакль объединяет поэзию Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и музыку классиков XX века. Постановка отсылает к важному моменту в культурной истории города ‒ в 1997 году на сцене тогдашнего ДК «Энергетик» выступали сами поэты-шестидесятники.

Яков Черняк рассказывает не только о новой работе, но и о культурной памяти Сургута, связанной с этим периодом. Подробности беседы ‒ в ближайшем эфире СИА-ПРЕСС.