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​В конце недели в Сургуте отключат отопление

В Сургуте завершается отопительный сезон ‒ коммунальщики готовят трубы к лету

​В конце недели в Сургуте отключат отопление
Фото: администрация Сургута / vk.com

Отопительный сезон в Сургуте сезон завершится 30 мая. После отключения тепла коммунальщики начнут промывать трубы и проверять теплосети. Летом также пройдут плановые ремонты и модернизация оборудования, сообщает пресс-служба администрации города.

«В планах также мероприятия по капитальному ремонту, техническому перевооружению, модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения (включая сети горячего водоснабжения), протяженностью 5,8 км, сетей холодного водоснабжения протяженностью 2,8 км и сетей водоотведения – 0,412 км», ‒ указали в сообщении.

Эти работы помогут подготовить город к следующей зиме и снизить риск аварий на сетях.


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27 мая в 13:14, просмотров: 881, комментариев: 0
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