Депутаты Сургута обсудили итоги транспортной реформы

В Сургуте реже жалуются на общественный транспорт, а автобусов на дорогах стало больше. Об этом депутатам Думы рассказали на заседании комитета по городскому хозяйству. Прозвучал и главный вопрос, волнующий многих горожан, заданный депутатом Богданом Гужвой: можно ли теперь сказать, что все было не зря?

Согласно докладу и.о. директора департамента городского хозяйства Анны Коршуновой, за 2024 год общественным транспортом воспользовались 23,9 миллиона человек – это почти на 6% больше, чем в предыдущем году. За первые четыре месяца 2025-го – рост уже на 16% по сравнению с аналогичным периодом.

Такая динамика стала возможной благодаря обновлению подвижного состава. Сегодня на линию выходит 180 автобусов – против 156 в 2023 году, указал замглавы города Сергей Агафонов.

Количество обращений от горожан по качеству транспортных услуг тоже пошло вниз. «Если сравнивать первые четыре месяца 2024 и 2025 годов – снижение на 60%», – уточнила Коршунова. Всего за январь-апрель 2025 года поступило 401 обращение. По сравнению с пиковыми значениями 2023 года – снижение на 80%.

Председатель комитета Думы Сургута Богдан Гужва напомнил: жалобы поступают и депутатам напрямую. Они касаются, в том числе, двойных списаний средств, сложной маршрутизации, долгого ожидания и сбоев в работе информационных табло. Он запросил статистику обращений до старта реформы – но таких данных у чиновников не оказалось.

Однако Агафонов прокомментировал одну из самых болезненных тем для горожан – списание средств с карт. Чаще всего это происходит из-за отсутствия связи, включая зоны ограниченного сигнала, вызванные мерами безопасности. Все случаи, по его словам, обрабатываются, а деньги возвращаются пассажирам.

Отвечая на вопрос Гужвы о том, насколько была оправданы изменения в схеме общественного транспорта, замглавы города отметил: «Что касается нужна ли была транспортная исследовательская работа: точно нужна, потому что в городе никакой базы информационной. Надо было от чего-то отталкиваться. Конечно, мы ее перерабатывали по запросам жителей».

Напоминаем, в этом году автопарк Сургута пополнится 18 новыми автобусами большого класса. Как сообщили в администрации города, изначально планировалась закупка 17 единиц, но благодаря экономии при проведении конкурсных процедур удалось приобрести на один автобус больше.