Группа ViVA выступит в Сургуте на День города

12 июня, в День города Сургута, перед жителями выступит популярная вокальная группа ViVA. Концерт состоится на главной городской площади и начнется в 18:00. Об этом сообщается в концертном графике коллектива, опубликованном на сайте группы.

«Группа ViVA– первый в России проект, объединивший 5 состоявшихся артистов, звезд мюзиклов, солистов лучших музыкальных театров России и Европы, победителей телевизионных шоу. На наших концертах звучат как совместные песни группы, так и сольные номера», – сообщается на официальном сайте группы.

Как Сургут отпраздновал день города в прошлом году – в материале siapress.ru.