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​Два подростка пострадали в ДТП с питбайком в Сургутском районе

В Сургутском районе в ДТП с питбайком пострадали двое несовершеннолетних

​Два подростка пострадали в ДТП с питбайком в Сургутском районе
Фото: ГАИ Югры

Серьезная авария с участием несовершеннолетних произошла 25 мая в поселке Солнечный Сургутского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с питбайком, на котором ехали двое подростков, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:00 в поселке Солнечном, 54-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении питбайку и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии 14-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы», − говорится в сообщении.

Как установили сотрудники ГАИ, водитель питбайка не имел права управления, а его пассажир находился без защитной экипировки.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе три ребенка.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 108, комментариев: 0
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