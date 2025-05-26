В Сургутском районе в ДТП с питбайком пострадали двое несовершеннолетних

Серьезная авария с участием несовершеннолетних произошла 25 мая в поселке Солнечный Сургутского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с питбайком, на котором ехали двое подростков, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 17:00 в поселке Солнечном, 54-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении питбайку и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии 14-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы», − говорится в сообщении.

Как установили сотрудники ГАИ, водитель питбайка не имел права управления, а его пассажир находился без защитной экипировки.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе три ребенка.