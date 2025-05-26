Врачи кардиоцентра спасли сургутянку от последствий редкой опухоли сердца

Кардиохирурги Окружного кардиоцентра в Сургуте успешно удалили редкую доброкачественную опухоль сердца 30-летней пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Екатерина начала жаловаться на приступы учащенного сердцебиения в апреле 2024 года. Первоначально симптомы она связывала со стрессом, но после очередного эпизода аритмии обратилась за медицинской помощью. В плановом порядке врачи провели радиочастотную абляцию для устранения источника аритмии.

В ходе обследований у пациентки выявили редкую патологию − миксому левого предсердия. Размер опухоли − примерно с монету в 10 рублей. Диагноз подтвердили после компьютерной томографии и МРТ.

Операция по удалению опухоли прошла успешно. Ее провели кардиохирурги ОКД с применением искусственного кровообращения. Как пояснили специалисты, миксома могла оставаться незамеченной в течение долгого времени и привести к серьёзным последствиям − в том числе к сердечной недостаточности.

«Если бы не лечение аритмии, опухоль в левом предсердии могла бы оставаться незамеченной долгие годы, и привести к опасным последствиям: увеличению размеров миксомы и развитию прогрессирующей сердечной недостаточности. Более того, подобная патология является противопоказанием для беременности и родов. Для Екатерины и ее мужа, мечтающих о ребенке, оперативная помощь оказалась особенно важной», – отметила главный врач ОКД, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

По ее словам, в ближайшем будущем Екатерина сможет вернуться к полноценной жизни и своим семейным планам.