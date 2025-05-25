Сургутские родители рассказали, сколько тратят на выпускной и наряды

В этом году сургутские родители потратят на выпускной вечер немалые суммы – в среднем организация праздника обходится от 12 500 до 17 500 рублей. А если добавить к этому наряды, цифры вырастают почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Выпускной для девятиклассника в Сургуте стоит в среднем 12 500 рублей. У родителей одиннадцатиклассников расходы выше – 17 500 рублей. Для сравнения: в Москве выпускной 11-классника обходится в 23 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – в 21 000.

Но выпускной – это не только банкет и подарки, но и праздничная одежда. В Сургуте наряд для юноши стоит в среднем:

14 500 рублей для 9-х классов;

17 000 рублей для 11-х классов.

Для девушек суммы выше:

13 000 рублей для 9-х классов;

19 000 рублей для 11-х классов.

Некоторые родители находят способы сэкономить: 22% родителей девятиклассников и 18% родителей одиннадцатиклассников признались, что не покупают детям специальную одежду. Среди девушек таких – всего 11%.

Интересно, что 8% девятиклассников и 7% одиннадцатиклассников вообще не планируют идти на выпускной. По словам родителей, у кого-то нет желания, у кого-то – времени или средств.