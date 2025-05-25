В Сургуте в закрытом магазине держат десятки кроликов без воды и еды

В Сургуте в помещении бывшего магазина по адресу улица Ленина, 58/1 обнаружили массовое содержание кроликов. Животные находятся в холодном тамбуре, без доступа к воде и корму, сообщают очевидцы в группе «ЧП Сургут» во ВКонтакте.

На опубликованных фотографиях видно, что десятки кроликов сидят в узком помещении, загрязненном пометом. По словам авторов публикации, внутри холодно, помещение не приспособлено для содержания животных, а уход за ними, судя по состоянию пола и отсутствию видимой еды, не обеспечен.