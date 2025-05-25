16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,7108   EUR  90,5207  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Врачи Сургута продолжают сложное лечение пациентки из ДНР – впереди пятая операция

Сургутские врачи прооперировали пациентку из ДНР с тяжелой патологией суставов

​Врачи Сургута продолжают сложное лечение пациентки из ДНР – впереди пятая операция
Фото: Сургутский травмцентр / vk.com

В Сургутской травматологической больнице продолжается лечение 56-летней Светланы Осипенко, приехавшей из Макеевки. Женщине предстоит уже пятая по счету операция – завершающий этап сложной восстановительной терапии, которая началась еще в августе 2022 года, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Светлана была в составе самой первой группы пациентов из ДНР, прибывших в Югру за высокотехнологичной медицинской помощью. И с того времени она – наш постоялец. Лидер по количеству и продолжительности госпитализаций среди всех своих земляков, побывавших здесь за три года», – указали в сообщении.

Причиной такой длительной терапии стала тяжелая костно-суставная патология: разрушение тазобедренных и коленных суставов, деформация конечностей. Лечение проводилось поэтапно, с перерывами на реабилитацию.

«После поочередного эндопротезирования тазобедренных суставов пациентке выполнили корригирующую остеотомию бедренной и большеберцовой костей. В течение нескольких месяцев под воздействием установленной металлоконструкции кости вернулись в правильную ось, и конечность выпрямилась», – пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии №4 Евгений Бойко.

В ноябре 2024 года пациентке удалили фиксирующие элементы. После нескольких месяцев восстановления она снова вернулась в Сургут, чтобы пройти последний этап – замену коленного сустава. Эта операция должна стать финальной в ее лечении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:48, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутские врачи спасли пожилую пациентку с четвертой стадией рака матки 739
  2. ​На Когалым обрушился шквалистый ветер: повреждены здания, деревья и автомобили 706
  3. ​Mazda снова официально в России – пока только две модели 692
  4. ​Власти Сургута введут ограничения для электросамокатов 642
  5. ​Трасса Сургут-Нижневартовск станет однополосной из-за ремонта 592
  6. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 511
  7. ​Более 7 500 выпускников в Сургуте сдают ЕГЭ и ГИА в 2025 году 182
  8. ​Прощание со школой: в Сургуте прозвенел последний звонок 166
  9. ​Врачи Сургута продолжают сложное лечение пациентки из ДНР – впереди пятая операция 153
  10. ​Проехал на красный: в Нижневартовске сбили молодого самокатчика 117
  1. ​Спорт, экология и добрые дела: в Сургуте пройдет «Зеленый марафон» 2478
  2. ​Сажайте по-человечески 2278
  3. ​Родню оставьте дома 2094
  4. Удивительно, что сургутяне проявили такой слабый интерес к застройке ядра центра города. Общественный контроль за этим проектом должен быть тщательным 2076
  5. ​Прокуратура: котельные Сургута годами загрязняли воздух без контроля 1974
  6. В квартирах станет очень жарко: в Сургуте проведут температурные испытания тепловых сетей 1783
  7. ​В Сургуте впервые проведут массовый велопарад 1746
  8. ​Что делать при травме на работе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1742
  9. ​«Выстраданный малыш»: в Сургуте спасли ребенка с тяжелой патологией 1694
  10. ​«Покупать стоит, если есть возможность»: что происходит с рынком недвижимости в Сургуте этой весной 1675
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 8602
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 7426
  3. ​Человеческое пространство 7078
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 7008
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 5775
  6. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 5229
  7. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 5220
  8. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5081
  9. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 4744
  10. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4133

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика