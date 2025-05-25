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​Прощание со школой: в Сургуте прозвенел последний звонок

В Сургуте попрощались со школой 2,5 тысячи выпускников

​Прощание со школой: в Сургуте прозвенел последний звонок
Фото: администрация Сургута

В Сургуте прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку. Для 2,5 тысяч одиннадцатиклассников школьный этап жизни подошел к концу – впереди экзамены, аттестаты и новые горизонты. Одной из школ, где прозвенел последний звонок, стала гимназия № 19. На торжественной линейке с напутственным словом выступил глава города Максим Слепов, сообщает мэрия Сургута.

«Искренне рад поздравить вас с праздником последнего звонка. В вашей жизни закончился очередной важный этап. Вы заканчиваете школу, и впереди перед вами открываются новые просторы. Я желаю каждому из вас найти свой жизненный путь, который приведет вас к успеху. С праздником!», – обратился к выпускникам глава города.

Праздничное настроение создавали выступления младших школьников, слова благодарности от родителей и, конечно, школьный вальс, под который выпускники прощались со своей школой.

Школа № 19 известна своим патриотическим объединением «Стрижи» имени Михаила Волкова. В этом году из гимназии выпускаются 85 одиннадцатиклассников, шестеро из них претендуют на федеральные медали «За особые успехи в учении».

Также, школа вошла в ТОП-500 лучших образовательных учреждений России, подтверждая высокий уровень подготовки и атмосферу, в которой воспитываются будущие профессионалы.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 77, комментариев: 0
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