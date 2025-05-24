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​Сургутские врачи спасли пожилую пациентку с четвертой стадией рака матки

Врачи СОКБ удалили опухоль, размеры которой соответствовали 25 неделям беременности

​Сургутские врачи спасли пожилую пациентку с четвертой стадией рака матки
Фото: СОКБ / vk.com

Онкологи СОКБ провели сложнейшую операцию 73-летней пациентке, у которой диагностировали редкую и агрессивную форму рака – мелкоклеточную нейроэндокринную опухоль матки на четвертой стадии. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Женщина долгое время проживала за пределами Югры. Беспокойство вызвали боли и выделения, с которыми она обратилась к гинекологу. Первичное УЗИ показало подозрение на крупные образования в области матки и шейки. Биопсия подтвердила диагноз: аденокарцинома. А последующие исследования (иммуногистохимия) – уже четвертая стадия мелкоклеточного нейроэндокринного рака.

«И мы решили, что надо ехать домой в Сургут, к нашим врачам. В Сургут приехали 13 марта. Изучили все отзывы о врачах-онкологах и выбрали для себя Станислава Семёновича Таслицкого. В центре амбулаторной онкологической помощи онкологического центра Сургутской окружной клинической больницы мне провели дополнительные обследования, и на консилиуме врачей было принято решение о хирургическом лечении. Станислав Семёнович рассказал о всех плюсах и возможных минусах оперативного вмешательства. Говорил спокойно и очень уверенно. Конечно, он не Бог, но я верила, что он сделает все, что от него зависит», – рассказала пациентка.

Операция прошла в первых числах мая и длилась четыре часа. Основная сложность – размеры образования, сопоставимые с 25 неделями беременности, и множественные узлы. В ходе вмешательства врачи удалили все пораженные органы.

Предварительное морфологическое заключение показало, что стадия опухоли по результатам вмешательства – третья. Пациентка перенесла операцию хорошо, осложнений не возникло. Сейчас она выписана для прохождения дальнейшего специализированного лечения.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 109, комментариев: 0
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