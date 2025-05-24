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​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств

Сразу два района Сургута получат новые спортобъекты

​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств
Фото: Максим Слепов / vk.com

В Сургуте продолжается строительство новых спортивных объектов сразу в двух локациях. Один из них – спортивный кластер в микрорайоне Хоззона, где по концессионному соглашению возводят ледовую арену и большой универсальный зал. Второй – спорткомплекс и дворец боевых искусств на улице Университетской, которые планируют сдать к 1 сентября, рассказал мэр города Максим Слепов в своих соцсетях.

Объекты в Хоззоне обещают быть современными и удобными: ледовая арена и универсальный игровой зал будут занимать около четырех тысяч квадратных метров. В залах предусмотрено паркетное покрытие, соответствующее требованиям для тренировок и соревнований. Вся инфраструктура проектируется с учетом норм безбарьерной среды.

«Сейчас в работе – строительство системы вентиляции, водоснабжения. Продумаем озеленение, благоустройство территории, где также можно разместить спортивные сооружения, открытые площадки, каток. Получится объемный спортивный кластер для горожан в центре города. Планируем в комплексах организовать тренировочный процесс для воспитанников трех спортшкол. Сдать должны до конца 2025 года», – указал глава города.

Между тем, на улице Университетской возводятся два крупных спортивных объекта: комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств. Завершить их планируют уже к 1 сентября 2025 года.


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24 мая в 12:26, просмотров: 1709, комментариев: 0
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