Сразу два района Сургута получат новые спортобъекты

В Сургуте продолжается строительство новых спортивных объектов сразу в двух локациях. Один из них – спортивный кластер в микрорайоне Хоззона, где по концессионному соглашению возводят ледовую арену и большой универсальный зал. Второй – спорткомплекс и дворец боевых искусств на улице Университетской, которые планируют сдать к 1 сентября, рассказал мэр города Максим Слепов в своих соцсетях.

Объекты в Хоззоне обещают быть современными и удобными: ледовая арена и универсальный игровой зал будут занимать около четырех тысяч квадратных метров. В залах предусмотрено паркетное покрытие, соответствующее требованиям для тренировок и соревнований. Вся инфраструктура проектируется с учетом норм безбарьерной среды.

«Сейчас в работе – строительство системы вентиляции, водоснабжения. Продумаем озеленение, благоустройство территории, где также можно разместить спортивные сооружения, открытые площадки, каток. Получится объемный спортивный кластер для горожан в центре города. Планируем в комплексах организовать тренировочный процесс для воспитанников трех спортшкол. Сдать должны до конца 2025 года», – указал глава города.

Между тем, на улице Университетской возводятся два крупных спортивных объекта: комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств. Завершить их планируют уже к 1 сентября 2025 года.