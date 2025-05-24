Из-за жалоб на аритмию врачи Сургута нашли миксому в сердце пациентки

В Сургутском кардиоцентре врачи провели операцию по удалению редкой опухоли сердца – миксомы. Ее обнаружили случайно во время лечения аритмии у 30-летней жительницы города, сообщает главный врач медучреждения Ирина Урванцева в своих соцсетях.

«История 30-летней Екатерины из Сургута показывает, насколько важно вовремя прислушиваться к своему организму. Год назад женщина начала замечать учащенное сердцебиение, связывала это со стрессом, но после очередного приступа пациентка обратилась за медицинской помощью. В Окружном кардиоцентре в плановом порядке ей была выполнена операция – очаг аритмии устранен под воздействием высокочастотного тока. Именно во время обследований в стационаре в сердце Екатерины впервые была обнаружена редкая опухоль – миксома», – указала Ирина Урванцева.

По размеру редкая доброкачественная опухоль была примерно с десятирублевую монету. Диагноз поставили с помощью КТ и МРТ на оборудовании с программой «Кардиопакет», предназначенной специально для работы с пациентами с заболеваниями сердца.

«Если бы не лечение аритмии, опухоль в левом предсердии могла бы оставаться незамеченной долгие годы, и привести к опасным последствиям: увеличению размеров миксомы и развитию прогрессирующей сердечной недостаточности. Более того, подобная патология является противопоказанием для беременности и родов. Для Екатерины и ее мужа, мечтающих о ребенке, оперативная помощь оказалась особенно важной», – пояснила главврач Кардиоцентра.

Удаление опухоли прошло успешно. Операция проводилась на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Сейчас Екатерина чувствует себя хорошо, проходит курс восстановления.