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​Сургутян предупредили об ужесточении наказания за нарушение при обработке персональных данных

С 30 мая вступают в силу новые штрафы за нарушение обработки персональных данных

​Сургутян предупредили об ужесточении наказания за нарушение при обработке персональных данных
Фото: ru.freepik.com

С 30 мая 2025 года в силу вступают изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающие значительное увеличение штрафов за нарушение правил обработки персональных данных. Об этом напомнили в администрации Сургута.

«Каждому оператору необходимо соблюдать установленные законодательством правила обработки персональных данных, уделять особое внимание созданию и эффективному функционированию правовых, технических и организационных мер защиты персональных данных», − говорится в сообщении.

Теперь за непредставление уведомления о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор максимальный штраф может составить до 300 тысяч рублей. В случае утечки персональных данных санкции будут исчисляться десятками миллионов рублей.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 272.1, предусматривающей уголовную ответственность за преступления, связанные с неправомерным использованием компьютерной информации о персональных данных.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 119, комментариев: 0
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