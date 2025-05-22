16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,7530   EUR  91,2990  

Новости

Больше новостей
Каникулы с 26 мая по 31 августа - это:

Отлично, в самый раз 63.2%

Маленькие, надо еще май или хотя бы половину мая присоединить к каникулам 4.2%

Много, надо июнь сделать учебным Месяцем 18.9%

Не знаю 13.7%

Всего голосов: 95

Комментировать
0
В регионах, ограничивших торговлю алкоголем, наблюдается снижение смертности населения. Надо ли Югре последовать этому примеру?

Обязательно 28%

Возможно 31.2%

Скорее, нет 20.4%

Ни в коем случае 17.2%

Все равно 3.2%

Всего голосов: 93

Комментировать
0
Больше опросов

В историческом центре Сургута появится Купеческий сквер

Сургутская ТПП инициировала создание Купеческого сквера

В историческом центре Сургута появится Купеческий сквер
Фото: Максим Слепов

В историческом центре Сургута, рядом с усадьбой Галактиона Клепикова, планируется создать Купеческий сквер. Инициатором проекта выступила Сургутская торгово-промышленная палата. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своем телеграм-канале.

«Это память о сословии, формировавшем облик и экономику уездного города Сургута. С генеральным директором Сургутской ТПП Анной Чурмановой и коллегами провел выездное совещание на месте будущего сквера. Проект благоустройства и оформления сквера предприниматели подготовят своими силами», – сообщил мэр Сургута.

Первым шагом реализации проекта станет субботник – его организуют уже в ближайшие выходные. В рамках начала работ также запланирована закладка памятного камня на месте будущего сквера.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сажайте по-человечески 868
  2. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 837
  3. ​Родню оставьте дома 804
  4. ​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии 780
  5. ​В Югре родителям с детьми гарантируют соседние места в самолете 623
  6. Авиакомпания Utair откроет прямые рейсы из Сургута в Ставрополь 614
  7. ​Тобольский рыбзавод модернизуют при поддержке региона 612
  8. ​Власти Тюменской области контролируют ситуацию с паводком в регионе 541
  9. ​Тюменские фермеры претендуют на гранты «Агростартапа» 535
  10. ​В Тюменской области растет показатель трудоустройства людей с инвалидностью 528
  1. Сургутян предупредили о перекрытии дорог из-за проведения благотворительной эстафеты 2558
  2. ​«До 45 лет детей не родил? Ты кастрат или больной?» Протоиерей Андрей Ткачёв предложил ввести в России налог на бездетность для мужчин 2315
  3. ​Депутаты Сургута настаивают: застройку Ядра центра города нужно начинать со школ, детсадов и театра «Петрушка» 2144
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 мая? // АФИША 2090
  5. ​История на колесах: в Сургут прибыл «Эшелон Победы» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1910
  6. ​Спорт, экология и добрые дела: в Сургуте пройдет «Зеленый марафон» 1896
  7. ​В Югре появится новая структура для развития городов 1855
  8. Благодаря активности горожан в Сургуте вскоре появится новый сквер 1795
  9. Отличный коллектив – заслуга каждого работника 1754
  10. ​Конкурсы с глубоким смыслом 1736
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 8013
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 6864
  3. ​Человеческое пространство 6721
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 6403
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 5179
  6. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 5104
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 4675
  8. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 4643
  9. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 4532
  10. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 4170

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика