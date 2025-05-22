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В регионах, ограничивших торговлю алкоголем, наблюдается снижение смертности населения. Надо ли Югре последовать этому примеру?

Обязательно 28%

Возможно 31.2%

Скорее, нет 20.4%

Ни в коем случае 17.2%

Все равно 3.2%

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​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША
Фото: Дом культуры «Невесомость» / vk.com

24 мая

Спектакль «Загадка козьей хатки»

Место проведения: Зал МАУ «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 13:00.

Жители Сургута всех возрастов могут увидеть спектакль, основанный на невероятной детективной истории по мотивам русской народной сказки «Козья Хатка». Постановка рассказывает о лесном домике, где живут веселые козы, пока к ним не проник воришка. Кто он? Кем будет разоблачен?

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Пушистые герои»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по лепке мишки Тедди. Работа будет выполнена из полимерной глины. Также участникам мероприятия проведут экскурсию по выставке «Ми-ми-мишки».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 6+

Музыкальное выступление Алёны Поль

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Горожане могут посетить музыкальное выступление Алёны Поль и ее учеников. В программе прозвучат известные кавера в сопровождении прекрасных музыкантов, а также авторские песни Алёны.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. 0+

Читка пьесы «Одиннадцатая заповедь»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 18:00.

Читка пьесы Натальи Шор «Одиннадцатая заповедь» ‒ почти не сказочная история. Зрители услышат удивительное, парадоксальное и непредсказуемое повествование про чудеса, бессмертную душу и, возможно, даже загробный мир.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 400 рублей. 12+

Концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Для жителей и гостей города подготовили концерт Народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Купава», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Участники коллектива расскажут, как народная песня передает различные этапы и «виды» любви: от трепетной влюбленности до горькой разлуки, от радости свадьбы до глубокой, всепроникающей любви.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Фестиваль ностальгического альтернативного рока «Верни мне мой 2007-ой»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу в «Невесомости» прозвучат хиты русской и зарубежной альтернативы нулевых. На сцене выступят: группы ФАЛЬШ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ и 2000'S KIDS. У всех гостей будет возможность погрузиться в прекрасную атмосферу 2007 года.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, на входе ‒ 600 рублей. 16+

25 мая

Спектакль «Малыш и Карлсон»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 11:00 и 14:00.

На сцену приземлится «лучшее в мире привидение с моторчиком» по имени Карлсон. Спектакль покажет, как важно дружить, стойко переносить трудности, держать слово и воспринимать этот мир с добротой и радостью.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Школа геологии»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на семейные выходные ‒ для них подготовили специальную программу под названием «Школа геологии». В игровой форме посетители узнают, как ориентироваться на пересеченной местности, как правильно собрать походный рюкзак и разбить полевой лагерь. Также гости могут поучаствовать в химическом опыте ‒ очистке воды в полевых условиях.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Концерт «Вообразилия» детских творческих коллективов

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 12:00 и 15:00.

В этот день каждый сможет оказаться в удивительной стране, где живут самые смелые мечты и невероятные фантазии. Юные артисты детских творческих коллективов покажут зрителям яркие номера, а ведущие из театральной студии «Календарь» станут проводниками в этом невероятном путешествии.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. 6+

Отчетный концерт «Магия любви»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

Любителей музыки приглашают на концерт, где прозвучат любимые песни советской, современной и зарубежной эстрады в исполнении солистов студии Елены Коваль и студентов отдела «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 12+


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Сегодня в 13:57, просмотров: 112, комментариев: 0
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