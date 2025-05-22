В Сургуте обновят более 20 километров улично-дорожной сети

В Сургуте продолжается масштабная кампания по обновлению улично-дорожной сети – в 2025 году в городе отремонтируют более 23 километров дорог. Об этом сообщает администрация Сургута.

«В текущем году запланировано обновление дорожного покрытия на восьми участках. Пять из них будут отремонтированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: это улицы Югорская, Бахилова, Юность, проспект Ленина на участке от улицы Магистральной до улицы Декабристов и участок от улицы Декабристов до дома № 35 по проспекту Ленина. Ремонт последнего участка рассчитан на два года», – передают в источнике.

На улице Бахилова уже завершили фрезерование покрытия и сейчас идут демонтажные работы. Здесь также уложат двухслойное покрытие, обустроят тротуары, бордюры, стоянки и заезды. Завершить ремонт планируют в июле.

За счет местного бюджета также обновят дороги на улицах Ивана Шидловского и Профсоюзов, подъездные пути к спорткомплексу на улице Маяковского, участок в районе 30 лет Победы, 21/2 и путепровод на пересечении Аэрофлотской с Нефтеюганским шоссе.

Дополнительно в городе отремонтируют 13 внутриквартальных проездов и десять тротуаров.