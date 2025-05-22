Во время «Зеленого марафона» центральные улицы Сургута перекроют с 8:00 до 14:00

В Сургуте 31 мая временно ограничат движение транспорта из-за благотворительного забега «Зеленый марафон». Об этом сообщают в администрации города.

Частичное перекрытие продлится с 08:00 до 14:00 и затронет следующие участки:

проспект Ленина − от улицы Университетской до площади перед Сургутским государственным университетом;

улица Университетская − от дома № 26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского (по одной стороне движения).

На период перекрытия изменятся маршруты движения городских автобусов:

Маршрут № 10 − при движении от остановки «ДК Строитель»: «Газпром» – «проспект Ленина» – «Энгельса», далее по обычной схеме;

Маршрут № 112:

− при движении от остановки «Университет»: начальная остановка − «Газпром», далее по маршруту;

− при движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка − «Газпром».