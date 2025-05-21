Железнодорожный вокзал Сургута откроют в 2026 году

В Сургуте возобновили работы по реконструкции железнодорожного вокзала – открытие запланировано на 2026 год. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«В комплекс будут интегрированы сервисы автовокзала – кассы, залы ожидания, система навигации. Также проектом предусмотрен конкорс - крытый надземный переход, который свяжет здание вокзала с железнодорожными платформами и зоной отправления автобусов. Переход будет оборудован лифтом, в том числе полностью оборудованным для маломобильных пассажиров», – передают в источнике.

На сегодняшний день рабочие завершили демонтаж старого здания, установили временный павильон для обслуживания пассажиров, а также выполнили земляные работы и подготовили фундамент.

В этом году строители планируют завершить возведение монолитного каркаса, установить кровлю и проложить инженерные сети – водоснабжение, теплотрассы и канализацию.

Напоминаем, новый ж/д вокзал строится в рамках соглашения между правительством Югры и компанией «РЖД».

Ранее депутат Думы Югры Ринат Айсин высказывал мнение о том, что в проекте обновленного ж/д вокзала в Сургуте не предусмотрен конкорс.