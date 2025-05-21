У Сургута может появиться новая набережная при поддержке горожан

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853986"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=37oiaBDaOxGTQR0R3Mb5Uj96ZWYIJ2U4s7paji3ppecuQWZ9xnoidAO+NxpTj0W4lZ8KRHaOTcB5UwnAl6lt4VoQcudzii/UtyjaeOT+JYul59K94l+CNng1gNmh84LRji/8yx6bb2Ay+HbZ0jqhtLpfSub7AxTxfQ0jjmQF3GJv9hqpVROrc/Y5m54HtX1OjoBOe/NsrpV6wpT+XkHFWw=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=37oiaBDaOxGTQR0R3Mb5Uj96ZWYIJ2U4s7paji3ppecuQWZ9xnoidAO+NxpTj0W4lZ8KRHaOTcB5UwnAl6lt4VoQcudzii/UtyjaeOT+JYul59K94l+CNng1gNmh84LRji/8yx6bb2Ay+HbZ0jqhtLpfSub7AxTxfQ0jjmQF3GJv9hqpVROrc/Y5m54HtX1OjoBOe/NsrpV6wpT+XkHFWw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853957"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=dogS2/r9UTtRCKvYTOi6MzLJQybMP9o7bB4lyhhCX6VTdgbCM3wn3vfa314WjBOf3zNMSjK4FD57dt9u86qTF+OuvgvqDoYZ6ZdFwxoQI+34OKpObzEgINtezkzVBV8LYddep9lk2+HWwhH4OdRFEFEXu8KFl1Jm4SvVLmw0X4t8Ul2EWdto1cFcbgzJxcvKKwEMk7ypF7F0DTIFBvmO4A=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=dogS2/r9UTtRCKvYTOi6MzLJQybMP9o7bB4lyhhCX6VTdgbCM3wn3vfa314WjBOf3zNMSjK4FD57dt9u86qTF+OuvgvqDoYZ6ZdFwxoQI+34OKpObzEgINtezkzVBV8LYddep9lk2+HWwhH4OdRFEFEXu8KFl1Jm4SvVLmw0X4t8Ul2EWdto1cFcbgzJxcvKKwEMk7ypF7F0DTIFBvmO4A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853986"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=37oiaBDaOxGTQR0R3Mb5Uj96ZWYIJ2U4s7paji3ppecuQWZ9xnoidAO+NxpTj0W4lZ8KRHaOTcB5UwnAl6lt4VoQcudzii/UtyjaeOT+JYul59K94l+CNng1gNmh84LRji/8yx6bb2Ay+HbZ0jqhtLpfSub7AxTxfQ0jjmQF3GJv9hqpVROrc/Y5m54HtX1OjoBOe/NsrpV6wpT+XkHFWw=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=37oiaBDaOxGTQR0R3Mb5Uj96ZWYIJ2U4s7paji3ppecuQWZ9xnoidAO+NxpTj0W4lZ8KRHaOTcB5UwnAl6lt4VoQcudzii/UtyjaeOT+JYul59K94l+CNng1gNmh84LRji/8yx6bb2Ay+HbZ0jqhtLpfSub7AxTxfQ0jjmQF3GJv9hqpVROrc/Y5m54HtX1OjoBOe/NsrpV6wpT+XkHFWw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853957"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=dogS2/r9UTtRCKvYTOi6MzLJQybMP9o7bB4lyhhCX6VTdgbCM3wn3vfa314WjBOf3zNMSjK4FD57dt9u86qTF+OuvgvqDoYZ6ZdFwxoQI+34OKpObzEgINtezkzVBV8LYddep9lk2+HWwhH4OdRFEFEXu8KFl1Jm4SvVLmw0X4t8Ul2EWdto1cFcbgzJxcvKKwEMk7ypF7F0DTIFBvmO4A=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=dogS2/r9UTtRCKvYTOi6MzLJQybMP9o7bB4lyhhCX6VTdgbCM3wn3vfa314WjBOf3zNMSjK4FD57dt9u86qTF+OuvgvqDoYZ6ZdFwxoQI+34OKpObzEgINtezkzVBV8LYddep9lk2+HWwhH4OdRFEFEXu8KFl1Jm4SvVLmw0X4t8Ul2EWdto1cFcbgzJxcvKKwEMk7ypF7F0DTIFBvmO4A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,3075   EUR  89,9679  

Новости

Больше новостей
Каникулы с 26 мая по 31 августа - это:
Комментировать
0
В регионах, ограничивших торговлю алкоголем, наблюдается снижение смертности населения. Надо ли Югре последовать этому примеру?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Такие места нужно беречь»: депутат Думы Сургута призвал голосовать за благоустройство набережной Саймы

У Сургута может появиться новая набережная при поддержке горожан

​«Такие места нужно беречь»: депутат Думы Сургута призвал голосовать за благоустройство набережной Саймы
Фото: Дума Сургута

Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается. Один из участков, за который сейчас можно отдать голос, − набережная правого рукава водохранилища «Сайма» от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Депутат Думы Сургута Богдан Гужва выехал на место, чтобы оценить текущее состояние территории и призвать сургутян активно участвовать в выборе будущих общественных пространств.

«Неважных объектов по благоустройству на территории города не бывает, потому что в любом случае они задействованы. Но центр традиционно является местом притяжения всего населения города. И когда у нас есть такой природный объект, такая жемчужина, которую, естественно, нужно облагораживать − это река Сайма со своими рукавами. Да, где-то она подзапущена, где-то неблагоустроенна, но постепенно мы выходим к благоустройству за счет различных источников − за счет городского бюджета, федерального, регионального. И недавно мы рассматривали проект КРТ, где застройщик предлагает благоустроить и сделать набережную на одном из рукавов Саймы. В Сургуте не хватает таких локаций, где можно было бы комфортно прогуляться по набережной. Естественно, все почистится в будущем. Надо такие места сохранять и беречь», − подчеркнул народный избранник.

На голосование вынесено четыре объекта − два участка на правом рукаве Саймы и еще два в экопарке за Саймой, где продолжается благоустройство дорожно-тропиночной сети. На сегодняшний день свой выбор сделали свыше 40 тысяч горожан.

«Возможность быть реализованными имеют все объекты. В очередной раз подчеркиваю, голосование — это не конкурс, в котором есть победители и проигравшие. Это взгляд на мнение жителей о том, что они хотят благоустроить те или иные территории в городе. Соответственно, мы видим по результатам голосования, что есть фавориты некие в голосовании, это Сайма, как всегда, но и за остальные объекты также немало голосов», − подчеркнул заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Общий ориентировочный бюджет всех объектов, представленных на голосование, составляет порядка 150 млн рублей. Как уточнил Арменчу, окончательная стоимость будет понятна после конкурсных процедур.

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста, может проголосовать за одну из предложенных территорий на цифровой платформе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: zagorodsreda.gosuslugi.ru


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:22, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В квартирах станет очень жарко: в Сургуте проведут температурные испытания тепловых сетей 904
  2. ​Депутаты Сургута обсудили проблему парковок у медучреждений: только одна из четырех площадок появится в этом году 723
  3. ​Сургутяне вышли на субботник «Зеленая Весна – 2025» и собрали 160 тонн мусора 604
  4. ​ЕС ввел санкции против «Сургутнефтегаза» в рамках 17-го пакета ограничений 310
  5. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» минивэн столкнулся с грузовиком: пострадали пять человек 271
  6. ​В Югре за неделю число укусов клещей выросло в пять раз 251
  7. ​700 мигрантов и 2,5 миллиона дохода: в Югре завершили расследование дела о незаконной миграции 241
  8. ​Росавиация не будет штрафовать встающих раньше времени авиапассажиров 223
  9. ​Сапсаны Уралсиба «перенесли» онлайн-трансляцию на следующий год 205
  10. ​«Такие места нужно беречь»: депутат Думы Сургута призвал голосовать за благоустройство набережной Саймы 202
  1. Сургутян предупредили о перекрытии дорог из-за проведения благотворительной эстафеты 2332
  2. ​«До 45 лет детей не родил? Ты кастрат или больной?» Протоиерей Андрей Ткачёв предложил ввести в России налог на бездетность для мужчин 2078
  3. ​Депутаты Сургута настаивают: застройку Ядра центра города нужно начинать со школ, детсадов и театра «Петрушка» 1901
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 мая? // АФИША 1858
  5. В Сургуте подвели итоги «Журналиста года» − победителем номинации «Надежда» стал корреспондент СИА-ПРЕСС 1754
  6. ​Николай Наконечный: «В этом году Сургут ждет нашествие комаров» 1718
  7. ​История на колесах: в Сургут прибыл «Эшелон Победы» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1714
  8. ​Спорт, экология и добрые дела: в Сургуте пройдет «Зеленый марафон» 1663
  9. ​В Югре появится новая структура для развития городов 1640
  10. Благодаря активности горожан в Сургуте вскоре появится новый сквер 1592
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 7794
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 6655
  3. ​Человеческое пространство 6543
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 6177
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 4960
  6. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 4936
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 4479
  8. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 4438
  9. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 4325
  10. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 3956

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика